Роспотребнадзор начал проверку воды на кишечные инфекции в море Ялты

Купание на пляжах Ялты все еще под запретом. Фото: Александра Тимощенко

Специалисты Роспотребнадзора начали брать пробы морской воды на пляжах Ялты для дальнейшего исследования на наличие в ней инфекций, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Сегодня, 28 июня, первые пробы взяли на пляжах от Фороса до Алупки. Если анализы покажут отрицательный результат на наличие заразы, их могут открыть первыми. Исследования будут идти три дня.

Несмотря на то, что в воде купаться нельзя, загорать под солнцем никто не запрещал. На благоустроенных пляжах есть туристы, принимающие солнечные ванны

Напомним, что запрет на купание в море в Большой Ялте введен после сильного наводнения, от которого регион пострадал 18 июня. Проведенный недавно анализ показал, что вирус холеры в море не нашли.

Ранее сообщалось, что кладбища Ялты не пострадали от потопа. Проверку провели на 21 территории.

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