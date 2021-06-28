На Кечкеметской улице в Симферополе столкнулись две легковушки

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: скриншот из видео.
В Симферополе на улице Кечкеметской столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, что обе машины существенно помяло. Водителям потребовалась помощь бригады медиков, на место также прибыли пожарные.
Ранее сообщалось, что бывший начальник отдела МВД и его заместитель из Судака предстанут перед судом за взятки. Они покрывали преступников.
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