Девушка-водитель врезалась в «Мазду» по дороге в Николаевку

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Симферопольском районе произошло ДТП, в котором пострадала 28-летняя водитель, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сегодня, 28 июня, около 11.00, девушка за рулем автомобиля Ford ехала из Симферополя в направлении поселка Николаевка. При развороте она столкнулась с водителем за рулем автомобиля Mazda, который, двигаясь в том же направлении, попытался ее обогнать.

- После столкновения оба автомобиля выехали за пределы дороги, а Mazda еще и перевернулась, – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Ford. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полиция выясняет остальные детали ДТП. Движение на дороге регулируют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на Кечкеметской улице в Симферополе столкнулись две легковушки. Водителям потребовалась медпомощь.

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