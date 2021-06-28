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Экономика28 июня 2021 16:05

Nordwind прекратила рейсы из Калуги в Крым

Из-за низкого спроса на билеты
Елизавета КВАЧКОВА
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Ранее Nordwind планировала летать по указанным маршрутам до конца октября 2021 года.

Ранее Nordwind планировала летать по указанным маршрутам до конца октября 2021 года.

Фото: Архив "КП"

Авиакомпания Nordwind временно прекращает прямые рейсы из Калуги в Симферополь с 7 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолеты пустуют, люди не хотят ехать в Крым.

- В связи с переизбытком свободных емкостей на курортные направления, в том числе из Москвы, авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение полетов по маршрутам Калуга – Сочи, Калуга – Симферополь и Калуга – Калининград, – говорится в сообщении авиакомпании.

Тем, чьи рейсы отменили, предоставили возможность вернуть деньги за билеты, либо поменять их на альтернативные прямые рейсы из Москвы.

Ранее сообщалось, что количество больных COVID-19 в Крыму растет в геометрической прогрессии. Ежедневно в больницы кладут больше полусотни зараженных.

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