В селе Приозерном из-за подтопления домов расселят 35 человек

Последствия сильного наводнения негативно сказались на имуществе местных жителей. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В результате подтопления в селе Приозерном в Ленинского района сильно пострадали 18 домов, из которых людей расселят, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Жить на новом месте будут 35 человек, 10 из них дети. За последние несколько дней провели колоссальную работу по откачке воды, частично заменили канализацию, очистили водоотводные каналы. По-прежнему открытым остается вопрос с водоотведением.

- Важно, что острых ситуаций, грозящих жизни и здоровью, уже нет, – сообщали Аксенов.

Помимо Ленинского района глава Крыма также посетил поселок Кировское и село Яркое Поле Кировского района. По его словам, эти населенные пункты тоже серьезно пострадали из-за разгула стихии. Чтобы разрешить все проблемы, начнут подключать профильных специалистов, а также проводить противопаводковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку воды на кишечные инфекции в море Ялты. Исследования стартовали на пляжах от Фороса до Алупки.

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