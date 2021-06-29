ФАС не разрешила поднять тарифы аэропорту «Симферополь» в 2022 году

Расходы авиакомпании в 2022 году не увеличатся. Фото: пресс-служба ФАС.

Тарифы в аэропорту Симферополя в 2022 году останутся на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе РФ.

Действие предыдущего приказа ФАС России, устанавливающего для аэропорта Симферополя тарифы, заканчивается 31 декабря 2021 года. Поэтому сотрудники воздушной гавани крымской столицы обратились в антимонопольное ведомство с заявкой о повышении регулируемых тарифов с 2022 года. В ФАС России проанализировали тарифную заявку, скорректировали расчеты аэропорта и решили, что оснований повышать тарифы нет.

Таким образом, расходы авиакомпании на обслуживание по регулируемым ценам и сборам в аэропорту не изменятся.

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