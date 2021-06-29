В Крыму закрыты 83 пляжа из-за последствий непогоды

Сотрудники Роспотребнадзора проводят исследования на пляжах от Фороса до Алупки. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму закрыты 83 пляжа, которые пострадали в результате наводнения, спровоцированного сильными дождями в регионе 17-18 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Морская вода может быть небезопасна для купания, так как потоками в нее намыло много грязи, мусора и камней. Показатели первичных анализов не ниже тех, которые были зафиксированы в предыдущие годы.

В 2021 году официально на территории Крымского полуострова были внесены в реестр 373 пляжа, на которых можно купаться.

Напомним, что в ближайшие три дня специалисты будут брать пробы морской воды в Большой Ялте на пляжах от Фороса до Алупки.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку воды на кишечные инфекции в море Ялты. Исследования стартовали на пляжах от Фороса до Алупки.

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