В администрации Симферополя проведут кадровую оптимизацию

Поручение было дано на аппаратном совещании, в ходе которого Валентин Демидов заслушал итоги работы и поставил ряд первоочередных задач. Фото: Валентин Демидов / Facebook.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил своим заместителям в течение недели подготовить предложения по оптимизации организационно-штатной структуры.

По его словам, необходимость внести изменения в эту систему администрации города уже давно назрела. Очевидна диспропорция между количеством возложенных функций и организационно-штатной структурой некоторых подразделений.

Градоначальник поручил своим заместителям внести предложения по оптимизации курируемых ими подразделений. На это он дал одну неделю.

Ранее сообщалось, что ФАС не разрешила поднять тарифы аэропорту «Симферополь» в 2022 году. В ведомстве не нашли причин изменять цены.

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