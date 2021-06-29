Троллейбусы снова ходят по всем маршрутам Большой Ялты

Транспорт возобновил свое движение в Большой Ялте.
Фото: Архив "КП"
Троллейбусы сегодня, 29 июня, вышли на все муниципальные маршруты Большой Ялты, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.
Транспорт работает в штатном режиме, согласно расписанию.
Напомним, что после сильного наводнения дороги Ялты сильно пострадали. Городской транспорт кое-где приостановил работу, так как проехать по наводненным улицам было невозможно.
В Крыму закрыты 83 пляжа из-за последствий непогоды. В ближайшие три дня специалисты будут брать пробы воды.
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