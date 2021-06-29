Депутаты с волонтерами устраняли последствия наводнения в Керчи

Ранее активисты также оказали помощь Ялте. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Сегодня, 29 июня, в Керчи состоялся Всекрымский субботник, направленный на очистку городских территорий от последствий стихии, сообщил заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким.

В город, разрушенный после масштабного затопления, приехали представители администрации Симферополя, депутаты городского совета крымской столицы, а также волонтеры и общественники – около 70 человек.

Учитывая серьезность сложившейся ситуации, помощь добровольцев важна. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Инвентарь труженики привезли с собой (перчатки, мешки для мусора, лопаты). Все прибывшие в Керчь принялись активно расчищать дороги и тротуары от грязи, а также приводить в порядок газоны.

- Отдельно хочу выразить благодарность всем, кто принимает участие в акциях. Обрушившаяся на ряд городов и районов Крыма стихия – это то, на что человек не может повлиять, но в наших руках сплотить силы и оказать необходимую помощь в сложной, критической ситуации, – сказал Владимир Ким.

Ялта и Керчь больше всех пострадали от наводнения. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Ранее сообщалось, что пострадавших предпринимателей Керчи и Ялты на три месяца освободят от арендной платы. Решение будет принято на этой неделе.

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