Потоп в Ялте повредил Боткинскую и Штангеевскую тропы

Завтра общими усилиями крымчан начнут разгребать завалы. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».

Экологическое кольцо Крыма (Боткинская и Штангеевская тропы в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике) пострадали из-за паводка 18 июня, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», пишет КИА.

Часть территорий завалило, устья реки и источники оказались засорены. Кроме того, размыло проходы к местам обзора.

Чтобы расчистить тропу, 30 июня проведут субботник. В нем примут участие все неравнодушные жители Крымского полуострова. Собираются все в начале Штангеевской тропы, чуть выше водопада Учан-Су в 10 часов утра.

Ранее сообщалось, что депутаты с волонтерами устраняли последствия наводнения в Керчи. Крымская столица пришла на выручку к пострадавшим городам.

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