В Ялте после наводнения два многоквартирных дома могут признать аварийными

Некоторые дома в Ялте потрепала стихия, они более не подлежат восстановлению. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Два многоквартирных и три частных дома в Ялте могут признать аварийными, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Мощный ливень обрушился курортную столицу Крыма в ночь на 18 июня, что спровоцировало в регионе разрушительное наводнение. Некоторые строения после разгула стихии пришли в негодность.

- Приняты решения рассмотреть завтра, максимум послезавтра, на межведомственной комиссии вопрос о признании аварийными многоквартирные дома на улице Вергасова, 12 (16 квартир), Вергасова, 10 (две квартиры) и три индивидуальных жилых строения – все они в Кореизе, – сообщила Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ялте еще не расчистили от камней два района. Самая сложная ситуация после потопа остается в Васильевке.

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