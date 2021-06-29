Пострадавшие от потопа жители Ялты получат дополнительные компенсации

Некоторые жители города понесли колоссальные потери. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Власти Крыма пришли к выводу, что пострадавшим от потопа гражданам нужно выплатить дополнительные компенсации за счет средств муниципалитета. Об этом во время оперштаба по ликвидации ЧС сообщила мэр города Янина Павленко.

Сейчас формируют список объема выплат, который будет готов к четвергу.

- Мы приняли решение в городе перераспределить свои финансовые ресурсы, поддержать наших пострадавших горожан и сделать минимальную выплату – 5 прожиточных минимумов, при полной потере имущества – 10 прожиточных минимумов, – сообщила Павленко.

Десять прожиточных минимумов – это около 100 тысяч рублей. Глава местной администрации также уточнила, что в городе не очень много людей, которые полностью лишись своего имущества. Курировать работу по выплатам будет премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что в Ялте после наводнения два многоквартирных дома могут признать аварийными. Решение примут на днях.

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