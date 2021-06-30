Завтра в Симферополе на некоторых улицах не будет воды

Воды не будет целый день. Фото: Архив "КП"

Завтра, 1 июля, на некоторых улицах Симферополя не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 00.00 до 23.59 водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: микрорайон «Битак» (частично), село Строгановка, микрорайон «Солнечная долина», микрорайон «Луговое», микрорайон «Свобода», микрорайон «Загородный», микрорайон «Новосергеевка», микрорайон «Сергеевка», район улицы Б. Куна, улица Кечкеметская, улица Ковыльная, проспект Победы, улица Титова, улица Сельвинского, возможно понижение давления в районе улица Лермонтова, улица Куйбышева, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, возможны перебои (отсутствие водоснабжения) по адресам: Белое, Ана-Юрт, Акрополис, Хошкельды, Каменка, Айкаван.

Водоснабжения временно приостановлено в связи с ремонтными работами.

Ранее сообщалось, что в Крыму 30-го июня переменная облачность и тепло до +29. Вода в Черном море прогрелась до +24°.

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