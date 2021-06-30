В АТОР сообщили, что на курортах Крыма почти не осталось свободных мест

Крым по-прежнему открыт для туристов. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Курорты Крыма, Абхазии и Турции на вторую половину июля-августа загружены на 80-90%, мест на отдых почти не осталось, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, оставшиеся 10-20% свободных мест могут получить те туристы, которые поменяли свои планы и вместо Краснодарского края для отдыха выбрали Турцию, Абхазию или Крым. Именно эти три направления – основная альтернатива курортам Краснодарского края, власти которого ввели ограничения для туристов.

Напомним, что в регионе ввели обязательное наличие отрицательных ПЦР-тестов для тех, кто заселяется в гостиницы и санатории в июле, а также наличие сертификата о вакцинации, начиная с августа.

Ранее сообщалось, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Крыму. «Комсомолка» рассказывает о том, как полиция борется с нарушителями.

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