В аэропорту «Симферополь» установили зарядки для электрокаров

Воспользоваться станциями подзарядки могут все владельцы электромобилей. Фото: Архив "КП"

В международном аэропорту Симферополя начали работать зарядные станции для электромобилей, сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает «Крым 24».

Одна станция быстрой зарядки и одна для обычной (медленной) располагаются на парковке P1 аэровокзального комплекса. Обе могут заряжать одновременно два автомобиля.

- От быстрой станции автомобиль заряжается в течение часа, от обычной (медленной) – за 6 часов, – уточняется в сообщении.

Подзарядить свой транспорт могут все владельцы электромобилей.

Ранее сообщалось, что Симферопольский роддом №2 снова стал ковидным госпиталем. На базе медучреждения открыли 130 коек для больных коронавирусом.

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