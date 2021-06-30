Власти Крыма хотят привить к 1-му сентября половину местного населения

С начала пандемии в Крыму выявили более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Крыма планируют привить до 1-го сентября от коронавируса 909 тысяч человек, сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Это около 48% населения региона. Для всех медицинских организаций на полуострове есть свой план для того, чтобы ускорить темпы вакцинации до конца лета.

- На сегодняшний день общий показатель выполнения по Республике Крым составляет почти 40%, – это в два раза ниже, чем среднероссийские показатели, – уточнилЛясковский.

За все время в Крым поступили более 350 тысяч доз вакцины от ковида, первым компонентом привили уже более 314 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Симферопольский роддом №2 снова стал ковидным госпиталем. На базе медучреждения открыли 130 коек для больных коронавирусом.

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