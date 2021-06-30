В Крыму пропал Владимир Зеленский

Почти полгода о мужчине ничего не слышно. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
В Крыму без вести пропал 31-летний Владимир Зеленский, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Владимир может быть в Симферополе или в поселке Кировское. О том, где находится мужчина, никто не знает с марта 2021 года.
Приметы: рост 172, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Любую информацию о местонахождении местного жителя можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что на курортах Крыма почти не осталось свободных мест. Они стали альтернативой отдыха в Краснодарском крае.
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