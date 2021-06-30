В Симферополе ремонтируют лестницы на улицах Мате Залки и Маршала Жукова

Ведется постоянный контроль с выездом на объекты строительства. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Новые лестницы обустраивают в Симферополе для удобства и безопасности горожан, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благоустройство идет на улицах Мате Залки и Маршала Жукова по поручению главы города Валентина Демидова. Сейчас в порядок приводят 15 лестничных маршей.

После того, как бетон набрал прочность, рабочие приступили к его шлифовке. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Бетон залит уже на 14 объектах, рабочие его шлифуют. Далее уберут все неровности и сколы. Там, где позволяет рельеф местности, установят перила.

На лестнице, которая связывает улицу Маршала Жукова со школой №10, по просьбе жителей убрали часть ступеней и сделали плавную спусковую дорожку. У нее специфический рельеф, это предотвратит скольжение при гололеде и слякоти. Горожане смогут комфортно по ней передвигаться.

Освещение всех ремонтируемых лестниц также восстановят. Также проведут там, где ранее его не было. Потом установят специальные лотки для отвода воды в непогоду.

После ремонта жители смогут безопасно передвигаться в непогоду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Симферополь» установили зарядки для электрокаров. Сейчас действуют две станции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50