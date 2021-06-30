В поддержку жителям Керчи и Ялты организовали благотворительный концерт в Крыму

В программу благотворительного концерта вошли шедевры классической музыки. Фото: Крымская газета.

В бухте Капсель в Крыму прошел благотворительный концерт в поддержку жителям Керчи и Ялты, которые пострадали после наводнения в регионе. Выступали участники образовательной школы арт-кластера «Таврида» по направлению «классическая музыка». Руководил мероприятием Юрий Башмет.

Участники коллектива к организации концерта подошли ответственно. Они хотели продемонстрировать умение работать в команде и развитость личного исполнительского мастерства, пишет Крымская газета.

Мероприятие транслировалось в онлайн-режиме в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Ялте начинают снимать ограничения после наводнения. В городе уже полностью восстановлено движение общественного транспорта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50