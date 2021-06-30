Больше 500 жителей Ялты после потопа частично или полностью лишились имущества

Компенсации рассчитываются на одну семью. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

По данным на 30 июня 538 жителей Ялты признаны пострадавшими в результате наводнения и потерявшими свое имущество частично или полностью, сообщила замглавы администрации Ялты Оксана Валуйских.

По ее словам, зафиксировано уже более 800 обращений от местных жителей об ущербе. Она также напомнила, что сегодня, 30 июня, последний день, когда пострадавшие граждане могут заявить о своих потерях.

- Все заявки принимаются до 24.00. У нас для этого созданы колл-центры в ЕДДС, работающие круглосуточно, – уточнила Валуйских.

В Крыму действуют 20 мобильных групп, они выезжают по названным адресам и оценивают уровень ущерба. К 30 июня 317 человек получили компенсации, общая сумма выплат – 22 миллиона рублей. Это первичные выплаты (10 тысяч рублей, а также 50 и 100 тысяч рублей для тех, кто его лишился частично или полностью).

Выплаты осуществляются из местного бюджета. Люди, лишившиеся имущества частично, получат пять прожиточных минимумов. Те же, кто потерял все, получат 10 прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось, что в поддержку жителям Керчи и Ялты организовали благотворительный концерт в Крыму. Онлайн-трансляция шла в соцсетях.

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