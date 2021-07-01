Во дворах Симферополя появятся новые парковки

Все работы в городе идут по графику. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Власти Крыма учтут необходимость обустройства новых парковок во дворах Симферополя при выполнении дорожных работ на улицах города, сообщил начальник управления дорожного хозяйства ДГХ Анатолий Тараненко.

В регионе есть проблема – машин намного больше, чем парковочных мест. Из-за этого водители оставляют свои автомобили где попало. Это нарушает движение транспорта и мешает пешеходам.

- Соответственно, при выполнении текущего ремонта стараемся обустроить парковки, чтобы обеспечить комфорт и удобство, – сообщил Тараненко.

Сейчас ремонт дорог идет на улице Маршала Жукова, 23-30. Там планируют уложить новое асфальтовое покрытие, с учетом горловин канализационных колодцев, сделают новые бордюры, а где надо – отремонтируют.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ремонтируют лестницы на улицах Мате Залки и Маршала Жукова. Их осветят, также установят лотки для отвода воды.

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