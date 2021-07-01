Где в Симферополе организуют подвоз воды

Воды нет на некоторых улицах из-за ремонтных работ. Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам организовали подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», передает «Крым 24».

Воду привезут по таким адресам:

- проспект Победы, между 208 и 210: с 17.00 до 18.00;

- улица Бела Куна, между 3 и 5: с 18.00 до 19.00;

- улица Бела Куна, 19: с 19.00 до 20.00;

- улица Бела Куна, 33: с 17.00 до 18.00;

- улица Бела Куна, 21 (возле церкви): с 18.00 до 19.00;

- между улицей Бела Куна, 5 и улицей Кечкеметская, 194: с 19.00 до 20.00;

- улица Луговая/улица Совхозная с 17.00 до 19.00;

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 июня, в Симферополе на некоторых улицах не будет воды. Ведутся ремонтные работы.

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