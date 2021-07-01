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Общество1 июля 2021 17:50

С улиц Ялты вывезли почти 50 тонн мусора и грязи после наводнения

В городе полностью восстановлено электро- и газоснабжение
Елизавета КВАЧКОВА
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В городе все еще устраняют последствия сильного наводнения. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В городе все еще устраняют последствия сильного наводнения. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Около 50 тысяч тонн мусора вывезли из пострадавшей от наводнения Ялты, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, работа идет полным ходом. Город сушат, чистят и дезинфицируют. Также удалили 80 аварийных деревьев в руслах рек и рядом с жилыми домами. Кроме того, полностью восстановили электро- и газоснабжение в регионе. Есть некоторые проблемы с водоснабжением, но они уже устраняются.

- Завтра – две недели со дня большого ялтинского потопа. Работа продолжается. Еще раз – спасибо каждому, кто помогает. Город оживает, – сообщила глава города.

Ранее сообщалось, что в Ялте начинают снимать ограничения после наводнения. В городе уже полностью восстановлено движение общественного транспорта.

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