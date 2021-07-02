Власти Симферополя хотят очистить загрязненный Даниловский пруд

Выполнение работ поручено директору МБУ «Город». Фото: Валентин Демидов / Facebook.

Власти Симферополя и Госкомводхоз Крыма в ближайшее время решат вопрос расчистки Даниловского пруда и русла реки Славянки в крымской столице, сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

По его словам, благоустройство объекта было запланировано на 2022 год. Должны привести в порядок прибрежную зону, установить скамейки и иные элементы благоустройства.

- Вместе с коллегами из государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым в сжатые сроки проработаем вопрос разграничения полномочий, чтобы выполнить работы по расчистке Даниловского пруда и русла реки Славянки, – цитирует Демидова пресс-служба администрации города.

Очистка и углубление русла реки Славянки позволит устранить проблему затопления частного сектора во время ливней. Кроме того, требуется перенести коммуникации, потому что они мешают течению «высокой» воды. Некоторые проблемы есть и с ливневой канализацией: кое-где систему нужно очистить и восстановить.

Ранее сообщалось, что во дворах Симферополя появятся новые парковки. Машин в городе больше, чем мест на стоянках.

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