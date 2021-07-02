Возле аэропорта Симферополя расцвели лавандовые кусты

Лаванда очень древнее растение на нашей на планете. Фото: "Крым 24".

В ландшафтном парке возле терминала международного аэропорта Симферополя расцвело около 19 тысяч кустов душистой лаванды.

Растения располагаются на площади 6 гектаров. Их высадили в 114 рядов в 2018 году, как раз перед открытием нового аэровокзального комплекса, передает «Крым 24».

В древности лаванда имела большое культурное и торговое значение. Фото: "Крым 24".

- Лавандовое поле в аэропорту Симферополь – одно из самых крупных среди высаженных в Крыму в постсоветский период. Кусты лаванды сформированы в ряды, форма которых напоминает с высоты морские волны, – говорится в сообщении.

Несколько сотен посетителей аэропорта ежедневно любуются растениями, которые успели стать местной достопримечательностью, и фотографируются на их фоне.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. Фото: "Крым 24".

Ранее сообщалось, что власти Симферополя хотят очистить загрязненный Даниловский пруд. Приведут в порядок также инфраструктуру прибрежной зоны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50