Сегодня в Ялте работает мобильный пункт вакцинации

Прививку в мобильном пункте могут сделать все граждане РФ.

Сегодня, 2 июля, в Ялте будет работать мобильный пункт вакцинации. Привиться первым компонентом вакцины «Спутник V» могут не только местные жители, но и туристы, которые прибыли из других регионов РФ. Мобильный пункт работает с 11.00 до 17.00 на Советской площади у набережной.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Предварительная запись не нужна, иммунизация проходит в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Крыму ограничили работу МФЦ. Теперь в центрах смогут принимать только по талонам.

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