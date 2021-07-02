Между Симферополем и Севастополем запустили электричку «Две столицы»

Внешний дизайн поездов передает основные черты двух столиц Крымского полуострова. Пресс-служба ЮППК.

Электропоезд «Две столицы» начал ходить между Симферополем и Севастополем, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Новый транспорт будет ходить согласно существующему актуальному графику движения. Стоимость проезда по полному маршруту – 126,36 рублей. Время пути будет занимать от 1 часа 30 минут до 1 часа 55 минут.

Электропоезд отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. Внешний дизайн характеризует основные черты двух столиц Крымского полуострова: море, дельфины, чайки и основные достопримечательности двух городов.

- Компанией запущен первый подобный поезд в пригородном сообщении Крыма, мы планомерно развиваем маршрутную сеть, одновременно с этим повышая качество обслуживания на маршрутах, в том числе развивая туристическую привлекательность региона, – отметил генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

Внутри есть розетки 220В и USB-разъемы для зарядки гаджетов. В передних вагонах пассажиры смогут приобрести снеки и напитки в автоматах. В пути также будет доступен бесплатный интернет. Кроме того, в поезде есть крепления для перевозки велосипедов.

Ранее сообщалось, что новый поезд «Таврия – Артек» выйдет на маршрут 7 июня. Он привезет детей в лагерь на отдых.

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