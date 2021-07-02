Военные показали видео полной дезинфекции «Артека»

Спецобработка территории и помещений «Артека» началась сразу после завершения смены. Фото: Минобороны России.

В Минобороны России опубликовали видео, на котором идут комплексные работы по дезинфекции международного детского центра «Артек».

Обрабатывают подъездные пути, места посадки и высадки из транспорта детей, прибывающих в лагерь, а также места общего пользования специальным аэрозольным комплектом КДА.

Работы идут в учебных классах, столовых и служебных помещениях. Обрабатывают лестницы, коридоры и спортзалы. Специальным раствором дезинфицируют парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Ранее сообщалось, что сегодня в Ялте работает мобильный пункт вакцинации. Прививку можно сделать с 11.00 до 17.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50