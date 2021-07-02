Власти Ялты организуют штаб по ЧС после штормового предупреждения

Власти Ялты готовят все силы для встречи со стихией. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Власти Ялты приняли решение заблаговременно подготовиться к ухудшению погоды в регионе. Ввиду этого сегодня вечером организуют штаб по ЧС, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

В 17.00 снова соберут комиссию по чрезвычайным ситуациям и локально начнут прорабатывать план полной боеготовности к предстоящей непогоде. Поднимут вопрос переброски сил и средств в проблемные районы Ялты (улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова). К ним Павленко также отнесла поселок Кореиз.

- Мы знаем наиболее уязвленные места, локализуем там технику. Самое главное – у нас еще сутки для того, чтобы усилить и перебросить технику и людей с одних участков на другие, – добавила Павленко.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали Симферополю потоп на этих выходных. В ближайшие дни на Крым обрушатся очень сильные ливни.

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