Будет как в Ялте: Синоптики предсказали Симферополю потоп на этих выходных

За два дня в Симферополе ожидается до 120 мм осадков, это 270% всей месячной нормы Фото: Александра Тимощенко

После сильных ливней, обрушившихся на Крым 17 и 18 июня, всю неделю в республике царила по-настоящему летняя погода. Но в начале июля, по прогнозам синоптиков, аномальные дожди дойдут и центральной части полуострова. Как сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Симферополе в ближайшие дни выпадет около 120 миллиметров осадков, а это 270% всей месячной нормы.

- Ожидаются ливни и грозы. Выпадет около 40-50 мм осадков. Температура воздуха ночью +17…+20, днем +21…+26, - сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму». - В воскресенье над акваторией Черного моря выйдет циклоническая воронка, поэтому дожди будут усиливаться, станет пасмурно.

По словам Тишковца, самым тревожным временем для крымчан станет вторая половина воскресенья и ночь на понедельник, когда в темное время суток «ожидается большая вода».

- Местами выпадет 50 мм осадков, днем - еще 30. За два дня в Симферополе ожидается до 120 мм осадков, это 270% всей месячной нормы - 100-литровая бочка воды на каждый квадратный метр улиц. Примерно такая же ситуация будет и в Ялте. Температура воздуха понизится до +22…+25 градусов, - добавляет Тишковец.

Однако, по словам пресс-службы Крымского гидрометцентра, ситуация, как две недели назад, повториться не должна. В эти дни можно ждать максимум до 40 миллиметров осадков.

- Дожди будут, и очень сильные, но никаких затоплений в начале июля мы не ждем. Не нужно разводить панику, - говорят КП-Крым в гидрометцентре.

Напомним, не так давно от сильных ливней пострадали жители Ялты и восточной части Крыма. Тогда многие реки вышли из берегов и затопили сразу несколько жилых районов городов. Стихия полностью уничтожила дома, автомобили и унесла жизнь двадцатилетнего парня. Одну женщину до сих пор не могут найти.

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