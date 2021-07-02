Погода на июль в Крыму 2021: Когда на полуостров придет жара

Первые числа месяца встретят крымчан знойной и жаркой погодой Фото: Архив "КП"

Начало лета в Крыму надолго запомнится жителям и гостям полуострова. Почти весь месяц топило и заливало все - от трасс до жилых домов. Но, по прогнозам синоптиков, в июле ситуация с погодой улучшится. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на июль в Крыму 2021.

Первые числа месяца встретят крымчан знойной и жаркой погодой. На небе ни облачка, а температура днем до 33 градусов тепла. Но по информации начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, такая температура продержится в регионе всего три дня, в конце недели над полуостровом пройдет холодный фронт.

- В первые выходные месяца погода немного испортится. Днем будет не больше 24 градусов, а в некоторых районах Крыма возможны кратковременные сильные дожди с грозами, - говорит Любецкая.

Небольшие дожди и облачная погода продержится на полуострове примерно до 7 июля, а позже солнце опять выйдет и будет ярко светить до конца месяца.

МОРСКАЯ ВОДА

Июль - лучшее время для того, чтобы, наконец, открыть купальный сезон. Море уже теплое и еще не успело засориться, поэтому туристы и жители полуострова часто приезжают на курорты именно в этот месяц. Так, температура воды на западном побережье в Евпатории и Черноморском доходит до 23 градусов. На южном берегу все еще прохладно, в Ялте и Алуште море прогрелось до 22 градусов, а на востоке в Азовском море - 25,26 градусов.

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