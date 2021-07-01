Слишком много туристов: Власти Крыма просят курортников беречь себя от COVID-19

Средняя загрузка отелей в первом месяце лета доходит до 95% Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза. Это один из самых высоких показателей по всей стране. К тому же, как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на полуостров продолжают прибывать туристы.

По итогам первого полугодия туристический поток в 2021 году вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только за июнь в Крыму отдохнуло до 3 миллионов 289,2 тысяч туристов. В связи с большим количеством отдыхающих власти республики призывают гостей полуострова соблюдать все ограничения, действующие в республике, - масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов.

- На фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. Это, прежде всего, общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведется в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами, - отмечает Аксенов.

Заметим, средняя загрузка работающих объектов размещения в первом месяце лета превысила 80%. А в отдельных регионах Крыма этот показатель даже приблизился к 90-95%. Еще в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%.

Для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости коронавирусом среди туристов и местных жителей, по всему Крыму работают мобильные пункты вакцинации, в которых каждый может сделать прививку быстро и без записи. Главное – иметь с собой нужные документы.

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