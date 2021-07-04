Сильные ливни в Крыму могут спровоцировать сели и новые подтопления

В этом году в Крыму дождливое лето. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Из-за сильных ливней 4 и 5 июля в Крыму ожидаются подъем уровня воды в реках до полутора метров и сход селевых потоков, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Дожди пройдут в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова.

- На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков, – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и другими конструкциями. Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Лучше отложить поездки в лес, на море или водоемы.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали Симферополю потоп на этих выходных. На Крым обрушатся очень сильные ливни.

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