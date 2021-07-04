Рабочие в Ялте устраняют обвал в реку в районе улиц Кривошты и Вергасова

Рабочие готовы трудиться и днем и ночью, чтобы восстановить регион. Фото: пресс-служба Минстроя РК.

Коммунальщики устраняют обвал в реку, который произошел сегодня в районе улиц Кривошты и Вергасова в Ялте, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец.

По его словам, ситуация в регионе управляемая. Учитывая последние прогнозы, все силы и средства находятся в полной готовности перед встречей с непогодой.

- На улицах Кривошты и Вергасова сейчас работают сотрудники МЧС с тяжелой техникой. Там произошел обвал балки в реку, – сообщил Донец.

Он уточнил, что в настоящий момент туда направлен специальный кран. Также в район затопленных улиц отправили мотопомпы и другую технику для откачки воды.

Ранее сообщалось, что сегодня потоп унес жизнь одного человека, еще один находится в больнице. Стихия разбушевалась не на шутку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50