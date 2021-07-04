Сегодня потоп унес жизнь одного человека, второй пострадавший находится в больнице

Информация в ГУ МЧС о первых пострадавших поступила до 16.00 сегодня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

В результате новых сильных дождей, которые обрушились на Крым сегодня, 4 июля, погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По состоянию на 16.00 на территории поселка Куйбышево Бахчисарайского района есть две пострадавшие женщины.

- Одна из них, к сожалению, не выжила. Вторая сейчас находится в больнице, – уточнила пресс-секретарь Министра МЧС РК Марина Стамболина.

Напомним, что с начала сегодняшнего дня стихия снова хозяйничает на Крымском полуострове. Больше всего пострадали Ялта и Бахчисарайский район. С утра рабочие отводят воду от подтопленных строений, пилят упавшие деревья и расчищают улицы. В курортной столице Крыма непогода потрепала улицы Вергасова и Кривошты, недавно пострадавшим от сильного наводнения домам вновь нанесен ущерб.

Ранее сообщалось, что в Крыму 17-18 июня прошлись сильные ливни. В результате разрушительного наводнения пострадали Керчь и Ялта. После этого в регионе сохранялась солнечная погода, однако неблагоприятные прогнозы синоптиков подтвердились: новые ливни на полуострове уже спровоцировали сход селевого потока в селе Соколиное Бахчисарайского района и выход из берегов рек Бельбек и Коккозка. Уточнялось, что плохая погода разыграется во второй половине дня 4 июля, а также в ночь на 5 июля. На опасных направлениях организуют дежурства, всю ночь будут работать все спецслужбы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый ливень в Ялте снова вызвал потоп на улицах города

Все спецслужбы борются со стихий с начала дня (подробнее)

В Крыму снова потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района

Все силы МЧС трудятся на местах (подробнее)