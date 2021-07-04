В Крыму снова потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района

Рабочие в Ялте оперативно устраняют последствия стихии. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Из-за новых дождей в Крыму сегодня снова подтопило несколько улиц в Ялте и Бахчисарайском районе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Напомним, что 17-18 июня на полуострове сильные ливни спровоцировали разрушительное наводнение. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Местные жители опасаются рецидива разгула природной стихии.

Как сообщил Сергей Аксенов, все местные службы работают в усиленном режиме, на каждом участке определен старший. Под особым контролем Оперативного штаба находится курортная столица Крыма.

- Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме, – сказал Аксенов.

Он также добавил, что на место нового затопления уже выехали вице-премьер Правительства Республики Крым Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, председатель Государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

По словам главы администрации Бахчисарайского района РК Людмилы Пучковой, из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. Угроза подтопления жилых домов сохраняется в двух поселениях региона.

В свою очередь глава Ялты Янина Павленко сообщила, что дождь, который льет с ночи, затопил улицы Кривошты и Вергасова.

На улицах курортной столицы Крыма рабочие используют спецоборудование для уборки. Фото: Янина Павленко / Facebook.

- Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии, – заверила Павленко.

Сейчас рабочие в курортной столице Крыма расчищают засоренные ливневки, пилят упавшие деревья и отводят воду от домов.

Ранее сообщалось, что сильные ливни в Крыму могут спровоцировать сели и новые подтопления. Ожидается, что уровень местных рек поднимется на 1,5 метра. Недавно синоптики предсказали Симферополю потоп на этих выходных в результате обильных осадков. Стихия может разыграться не на шутку во второй половине воскресенья 4 июля и в ночь на понедельник 5 июля. Погода будет оставаться пасмурной, дожди усилятся.

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