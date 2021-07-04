Новый ливень в Ялте снова вызвал потоп на улицах города

На улицах Ялты работает спецтехника, без которой невозможно полностью очистить дороги. Фото: Янина Павленко / Facebook.

В Ялте снова затопило некоторые улицы города, рабочие уже несколько часов подряд трудятся над устранением последствий сильного ливня, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, дождь хлещет по курортной столице Крыма с ночи. Все силы брошены на борьбу со стихией. Больше всего пострадали улицы Кривошты и Вергасова. По кадрам можно понять, что некоторым местным строениям неминуемо будет нанесен повторный ущерб.

- Рабочие убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов, – уточнила Павленко.

Напомним, что 17-18 июня на полуострове сильные ливни спровоцировали разрушительное наводнение. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Местные жители обеспокоены, что повторные обильные осадки нанесут еще больший урон их имуществу. Недавно синоптики прогнозировали новые ливни в Крыму, которые могут спровоцировать сели и подтопления. Есть риск подъема уровня рек в регионе на 1,5 метра. Утонялось, что ухудшения погодных условий стоит ждать во второй половине дня 4 июля, а также в ночь на 5 июля.

Рабочие оперативно пилят деревья, которые упали, загромоздив улицы города. Янина Павленко / Facebook.

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