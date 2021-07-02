Больше двух десятков пляжей Большой Ялты вновь открыты для купания

На некоторых пляжах, не попавших в перечень, все еще действует запрет на купание. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти Ялты разрешили купание на некоторых пляжах курортной столицы со 2 июля, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Напомним: 17-18 июня на Крым обрушились мощные ливни, которые спровоцировали сильное наводнение. Больше всех пострадали Керчь и Ялта. Власти закрыли пляжи курортной столицы региона из-за угрозы распространения инфекций через воду. В акваторию смыло много грязи, мусора и камней. К концу месяца город снова подтопило после очередного сильного дождя.

- Уже с сегодняшнего утра мы начинаем открывать прибрежные территории со стороны Севастополя - от Фороса и до Алупки, - сообщила Павленко.

Она опубликовала список пляжей, на которых сейчас разрешено купаться:

«Дача «Тессели»

«Парк Форос»

«Зеленый»

«Пансионат «Терлецкий»

«Тихая бухта-1»

«Тихая бухта - 2»

«Форосский»

«Форосский берег»

«Санаторий «Южный»»

«Кастрополь-1»

«Крымский бриз»

«Мрия»

«Артемида»

«Понизовка»

«РТ-22»

«Башмак»

«Санаторий Симеиз»

«Лягушка»

«Алупка»

«Санаторий Южнобережный»»

«Горное солнце»

«Детский»

Пробы воды на пляже «Воронцовские купальни» в Алупке, а также на других пляжах Ялты, не попавших в указанный перечень, не соответствуют СанПин, поэтому на них купаться все еще нельзя.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора с 28 июня начали брать пробы морской воды на курортах Большой Ялты. Анализы шли три дня, при этом только на пляжах от Фороса до Алупки.

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