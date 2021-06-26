Спустя неделю после потопа Ялту снова заливает дождями

Над городом сгустились тучи, с утра льет дождь. Жители Ялты опасаются повторного наводнения. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

После прошедших на прошлой неделе ливней, которые затопили южный и восточный берег Крыма, обильные осадки снова вернулись в Ялту. Весь день 26 июня над курортной столицей республики идут проливные дожди. На улицах и пляжах города – никого.

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Сейчас местные власти собирают штаб, чтобы усилить контроль над теми местами, где есть риск новых затоплений. По словам главы Ялты Янины Павленко, работа по устранению последствий наводнения идет полным ходом. Администрация города работает без выходных, более 300 сотрудников МЧС в полной готовности, несколько тысяч военнослужащих и волонтеры продолжают трудиться по всем уголкам города.

- Сегодня начался очень сильный дождь. Мы принимаем решения и меры, чтобы не допустить подтопления жилых домов, - сообщила Павленко.

Напомним, что после разгула стихии в Крыму ущерб превысил 200 миллионов рублей. Только в Керчи и Ялте – наиболее пострадавших регионах – ущерб после потопа оценен в 156 миллионов рублей. По последним данным, компенсацию выплатили уже 941 пострадавшему.

Сейчас пляжи Ялты временно закрыты. Меры приняты, чтобы не допустить осложнение эпидемиологической ситуации в регионе. Акватория моря небезопасна для купания, так как потоками воды в нее смыло много мусора, грязи и камней, есть угроза распространения инфекций. Роспотребнадзор с понедельника начнет проводить анализы. Если результаты окажутся позитивными, береговые зоны начнут постепенно открывать только через неделю.

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