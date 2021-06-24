Ресторанам и кафе Крыма предписано перейти на одноразовую посуду

Пока общепит слабо исполняет указ властей.
Фото: Архив "КП"
Роспотребнадзор выдал предписание заведениям общепита в Крыму перейти на использование только одноразовой посуды. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
- Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды, - сообщается в документе.
Как отметил на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий ЧС глава Крыма Сергей Аксенов, озвученных ранее рекомендаций Роспотребнадзора пока придерживаются не все бары и рестораны.
- По одноразовой посуде ситуация печальная. Рекомендаций придерживается меньшая часть заведений общепита. Не дай бог, чтоб еще кишечные инфекции появились, отметил он.
После наводнения, которое произошло в Крыму на прошлой неделе, Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию, связанную с распространением кишечных инфекций. В частности, ведомство усилило контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой. Употреблять в пищу просят только кипяченую или бутилированную воду.
В связи с ухудшением качества морской воды, ведомство выдало предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. Начата иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.
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