Откуда на улицах Ялты оказался огромный осетр, которого поймали прохожие во время потопа

Оказалось, что рыба принадлежали жителю Ялты Ленуру Мустафаеву Фото: Архив "КП"

Наводнение в Крыму стало уникальным явлением, которое еще долго будут вспоминать местные жители и гости полуострова. Так сильно Керчь и Ялту не топило уже около ста лет. Из берегов вышли реки, а по улицам проплывали холодильники, машины и даже краснокнижные осетры. Причем одного удалось поймать. Видео забавного инцидента разлетелось по всем социальным сетям.

Жители Ялты выловили осетра прямо на улице в городе. Фото: скриншот из видео

Оказалось, что все рыбы принадлежали жителю Ялты Ленуру Мустафаеву. Недалеко от дома он держал ферму, на которой выращивал кроликов, рыбу и прочую живность. Но во время наводнения ферму смыло вместе с домом.

- Утром началось наводнение, а потом с гор спустилась сель и все участки засыпало. Теперь нет дома. Был да сплыл, как говорится, - вспоминает житель поселка. - И не остановишь же эту стихию. Чувствуешь себя просто букашкой какой-то - силища такая, что страшно становится. Мы спасались как могли, но никаких личных вещей даже прихватить не успели.

Когда вода пришла в дом, Ленура вместе с семьей вытаскивали по тросу из окна. С собой он успел взять только документы и больше ничего. Кроме дома, на участке уже много лет была ферма, но спасти живность от стихии не удалось.

- Там под камнями заживо похоронено тридцать штук кроликов. А еще тут были куры и перепелки. Ничего не осталось. Около дома еще стоял бассейн с осетрами. Все уплыли, конечно, когда стихия разбушевалась. Все исчезло за секунду, - говорит фермер.

Где сейчас находится выловленный осетр - неизвестно. Но, по словам специалистов, средняя цена такой рыбехи на рынке может достигать 15 тысяч рублей.

Напомним, в Ялте ночью на 18 июня выпало три месячных нормы осадков. Стихия отправила под воду часть городских территорий, а многие полностью лишились имущества. С 22 июня начались выплаты компенсаций пострадавшим во время потопа. В Ялте был введен режим ЧС. Местным жителям и туристам рекомендовали не пить воду из крана, пляжи курортной столицы Крыма пока что закрыты, в акватории Ялты запрещено купаться.

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