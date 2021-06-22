Стихия разрушила часть городских территорий, многие полностью лишились имущества. Фото: Станислав Мазур

Количество пострадавших во время потопа в Ялте увеличилось до 54 человек, 48 из них получили легкие травмы, сообщила глава администрации Янина Павленко.

- Пострадали во время стихии 54 человека, шесть из них находятся в стационарах, остальным оказана амбулаторная помощь, они получили легкие травмы. Один человек числится без вести пропавшим, один человек погиб, – уточнила Янина Павленко.

Ранее сообщалось о 49 пострадавших во время стихии в Ялте.

Напомним, Ялте в ночь на 18 июня выпало три месячных нормы осадков. Стихия разрушила часть городских территорий, многие полностью лишились имущества. С 22 июня начались выплаты компенсаций пострадавшим во время потопа. В Ялте был введен режим ЧС. Местным жителям и туристам рекомендовали не пить воду из крана, пляжи курортной столицы Крыма пока что закрыты, в акватории Ялты запрещено купаться.

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