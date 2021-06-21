Число пострадавших от наводнения в Ялте достигло 49 человек

Для помощи пострадавшим от стихии в Ялте направили первый транш в размере 57,8 миллиона рублей. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Количество пострадавших от последствий аномального ливня в Ялте выросло до 49 человек, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее данным, большинство травм легкие и не требуют госпитализации. Вместе с тем мэр подтвердила, что один человек погиб во время наводнения, еще одна женщина считается пропавшей без вести. Один человек был прооперирован с травмой лодыжки.

Ситуация в городе постепенно стабилизируется. Военные и МЧС продолжают работать по всем точкам, где ситуация до сих пор сложная.

Напомним, 17-18 июня на Крым обрушились аномальные ливни, в результате некоторые районы полуострова сильно затопило. Больше всего пострадали Ялта и Керчь. В курортной столице Крымской республики был создан оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС. Сегодня, 21 июня, с 14.00 начали принимать заявки пострадавших в результате затопления (колл-центр будет работать до 29 июня).

Также с 21 июня была приостановлена работа детских садов во всем городе до конца недели. На улице Джафара Сейдамета затопило 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду. Большинство жителей эвакуировали. Кроме того, в Ялту были направлены два дополнительных полка военнослужащих, которые будут помогать ликвидировать потоп.

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