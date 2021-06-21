Детсады и пляжи закрыли, в Ялте разбирают завалы из камней: Как Крым восстанавливается после рекордного потопа

В ялтинском микрорайоне Васильевка троллейбусы практически полностью ушли под воду. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Общая сумма ущерба, которую нанес Крыму потоп 17-18 июня, пока еще не подсчитана. Однако уже известно, что власти выделят из резервного фонда 161 миллион рублей на ликвидацию последствий стихии.

Мусора на улицах Ялты еще много. Фото: Станислав Мазур

В постановлении, опубликованном на сайте правительства РК, говорится, что Керчь получит 80,8 миллиона рублей, Ялта – 57,8 миллиона рублей, а остальные средства пойдут в Кировский, Советский и Ленинский районы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму отметили, что в целом с 16 по 18 июня в Крыму было подтоплено 426 придомовых территорий, из них – 18 социально значимых объектов. Из подтопленных зон эвакуировали 1783 человека, некоторых из них временно расселили в гостиницах. Отметим, что 17 и 18 июня в некоторых регионах Крыма выпало рекордное количество осадков. Так, в курортной Ялте их зафиксировали как три месячных нормы, в Керчи – две.

СИТУАЦИЯ В КЕРЧИ

Подачу электричества возобновили во все многоквартирные дома Керчи, даже в те, которые пострадали от наводнения, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, водоснабжение в городе тоже восстановлено, однако до сих пор Роспотребнадзор берет пробы воды для лабораторного анализа два раза в сутки. Сейчас качество воды отвечает всем нормативам.

- Ведутся работы по очистке придомовых территорий, во дворах идет откачка воды там, где еще есть лужи перед зданиями. Участвуют в этом волонтеры, депутаты Госсовета РК, а также более 200 солдат, - сообщил Юрий Гоцанюк 20 июня.

По данным главы администрации Керчи Сергея Бороздина, в городе помогают ликвидировать последствия ЧС около 1000 человек.

- Работа ведется в трех районах города. Основной упор – улица Комарова, Зябрина, Жени Дудник и переулки, которые находятся в этой зоне. Дополнительно выходим на Пирогова, Карла Маркса, Самойленко. Это районы, больше всего пострадавшие от последствий подтопления, - уточнил Сергей Бороздин.

Часть Керчи остается подтопленной Фото: Юлия МАРКИНА

Полностью очистить город от последствий стихии планируют в течение двух недель. Кроме того, в Керчи работает комиссия по оценке ущерба, нанесенного горожанам. Составляются акты по оценке утерянного имущества. Со вторника, 22 июня, планируется начать выплаты пострадавшим от потопа.

Керченские предприниматели на рынках пытаются спасти товары Фото: Юлия МАРКИНА

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЯЛТЕ

По состоянию на 21 июня количество пострадавших от стихии выросло до 43 человек. 37 из них была оказана амбулаторная помощь, а восемь человек госпитализировали. Один человек, напомним, погиб, один числится пропавшим без вести.

Кучи мусора около пляжа Ялты Фото: Александра Тимощенко

- Аварийно-спасательные работы в настоящий момент проводятся на семи участках - это улицы Кривошты, Вергасова, Кореиз, Джафара Сейдаметова, Краснокаменка, Музейное, Гурзуф, а также Южнобережное шоссе, - сообщила глава администрации Янина Павленко.

На улицах Ялты продолжают расчищать грязь и упавшие ветки. Подача электричества была полностью восстановлена, а вот с водой в городе до сих пор сложности – часть домов в центральной части города по-прежнему остаются неподключенными из-за порывов труб. В те регионы, где нет подачи воды, обеспечен ее подвоз. При этом глава администрации уточнила, что есть рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым жителям рекомендовали не пить воду из крана.

Самая напряженная ситуация сохраняется на улице Джафара Сейдамета в ялтинском микрорайоне Васильевка, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, здесь подтоплено десять домов. Некоторые полностью ушли под воду. Они засыпаны камнями и грязью.

Некоторые дома в Ялте еще наполовину затоплены. Фото: пресс-служба администрации Ялты

- Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, - уточнила градоначальник.

Янина Павленко также уточнила, что преградой стоку воды служат старые троллейбусы. Из микрорайона Васильевка эвакуировали большинство жителей, а в первую очередь – стариков и детей. Однако некоторые еще пытаются спасти свои дома.

Некоторые дома наполовину занесены камнями. Фото: пресс-служба администрации Ялты

- Первоочередная задача сейчас - расширение русла речки. С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками, - уточнила Павленко.

На место ЧП сейчас выехало около 40 военных, также в Васильевку должна прибыть техника и экскаваторы. Есть угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми.

Так выглядит микрорайон Васильевка в Ялте. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты уточнила, что на этой неделе детские сады города будут закрыты, проводится отбор проб воды по всем дошкольным учреждениям и расчистка территории.

Ялтинские пляжи до сих пор остаются закрытыми для туристов. Купаться там категорически нельзя, пока не будут ликвидированы последствия режима ЧС. Установлены предупреждающие таблички. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал запретить купание на пляжах Керчи и Ялты.

- В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ялта выглядит как после апокалипсиса. Фото: Станислав Мазур

Специалисты усилили контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения жителей. Кроме того, проводится лабораторный контроль питьевой воды. Пробы берутся каждые два часа.

КСТАТИ

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу и главе МЧС России Евгению Зеничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать помощь Крыму в ликвидации последствий наводнения.

Кроме того, президент поручил взять на контроль обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в Крыму после наводнений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пляжах нельзя купаться, установлены предупреждающие таблички Фото: Александра Тимощенко

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