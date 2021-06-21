Владимир Путин приказал нарастить военную группировку для помощи жителям Крыма

Учитывая летнюю жару, отдельное внимание уделено санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

По поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу начал наращивать военную группировку, которая помогает устранять последствия наводнения в Крыму. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

Около 21 тысячи человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники задействованы со стороны Минобороны России в оказании помощи населению Крымского полуострова.

Военнослужащие сейчас трудятся над устранением последствий подтопления в 36 населенных пунктах. Для расчистки завалов и селевых осадков грунта они используют спецоборудование. Также помогают доставить автомобильные цистерны с питьевой водой, большегрузы для перевозки вещей, стройматериалов и товаров первой необходимости в пострадавшие населенные пункты.

Па просьбам местных властей в муниципалитетах развернуты полевые кухни и мобильные пункты питания.

Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму, пострадавшем от последствий сильных ливней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей в Крыму

Запрет связан с ухудшением качества морской воды и возможным возникновением кишечных инфекций (подробнее)

Что нужно знать туристам после наводнения в Крыму

«Комсомолка» рассказывает о ситуации в туристическом секторе после наводнения в Керчи и Ялте (подробнее)

На Крым надвигаются новые дожди и грозы

В МЧС предупреждают об усилении ветра до 20 м\с (подробнее)