Сегодня в Красногвардейском районе Крыма выявлено несколько подтоплений

Ситуация в регионе под контролем. Фото: Андрей Рюмшин / Facebook.

Вода залила поля и сады Красногвардейского района Крымского полуострова, выявлено 6 мест подтоплений, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, он лично посетил проблемные зоны. Сейчас на затопленных участках дворовых территорий работают сотрудники МЧС и ЖКХ. Также оперативно собирается информация о возможных проблемах, связанных с сельским хозяйством по всем районам Крыма.

- Ситуация не критическая, под контролем, принимаются все меры для того, чтобы минимизировать последствия стихии, – уточнил Рюмшин.

С затопленных участков уже начали откачивать воду. Фото: Андрей Рюмшин / Facebook.

Сильные дожди по-прежнему хлещут по Крыму. Наиболее непростая ситуация сохраняется на территории Бахчисарайского района. По последним данным, там сошли уже два селя, вышли из берегов две реки, подтоплены несколько жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Крыму снова начался потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района. Сотрудники МЧС трудятся на местах.

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