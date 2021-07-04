Из-за разгула стихии в Крыму без света остались 9 тысяч абонентов

Пока неизвестно, когда удастся восстановить электроснабжение. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Дожди, прошедшие сегодня над Крымом, стали причиной отключения света у 9,5 тысячи абонентов в регионе, сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» Игорь Коринь.

Чтобы оперативно восстановить электроснабжение, задействовали более 24 рабочих бригад. Электроэнергии сейчас нет в пяти муниципалитетах полуострова. Время восстановления напрямую зависит от погодных условий.

- По состоянию на 14.30 зафиксировано 15 отключений линий 6-10 кВ, из них 5 в Симферопольском районе, 4 в Бахчисарае, 3 в Ленинском районе, 1 в городе Саки и 1 в Красноперекопске, – уточнил Коринь.

Ранее сообщалось, что рабочие в Ялте устраняют обвал в реку в районе улиц Кривошты и Вергасова. На место отправили тяжелую технику.

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