Насколько заполнены водохранилища Симферополя

Мощные ливни, прошедшие над Крымом в начале лета, значительно пополнили местные водоемы. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обильные осадки продолжают пополнять симферопольские водохранилища, сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, передает «Крым 24».

По его словам, сейчас Аянское водохранилище наполнено на 100%.

- Сбрасываем немного, порядка 30 тысяч кубов. По сути, это приток за минусом того, что мы берем на водоснабжение Симферополя. Все остальное идет на сброс, и, соответственно, пополняет наше Симферопольское водохранилище, которое в настоящий момент заполнено на 32%, – сказал Новик.

Он добавил, что Партизанское водохранилище сейчас наполнено на 48%, в него тоже идут притоки. На данный момент воды в водоемах, питающих Симферополь, на 11 миллионов кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму снова потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района. Все силы МЧС трудятся на местах.

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