Психоневрологический интернат в Крыму нужно восстанавливать после наводнения

Пациентов интерната переместили на верхние этажи для безопасности. Фото: Соколинский психоневрологический интернат / официальный сайт.

Прошедший вчера, 4 июля, сильный ливень в Крыму, спровоцировал новое наводнение, которое добралось и до психоневрологического интерната в селе Соколиное Бахчисарайского района.

Повреждены некоторые элементы благоустройства и зеленые насаждения на территории, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

- Катастрофы никакой нет, но придется выполнить ряд восстановительных работ, восстановить благоустройство самой территории, восстановить ряд зеленых насаждений, но критичного ничего нет, – уточнил Кабанов.

Пациентов, которых пришлось эвакуировать, разместили пока на верхних этажах здания.

- Было принято решение лежачих больных поднять на верхние этажи в случае, если повторится стихия ночью, – добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Крыму снова потоп: вода залила улицы Ялты и Бахчисарайского района. Все силы МЧС трудятся на местах.

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